Евросоюз выделил Украине более €1 млрд Европейский инвестиционный банк выделил Украине льготный кредит в €1,6 млрд

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Евросоюз через Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву льготный кредит в €1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Сообщается, что еще €590 млн будут переведены позднее.

Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение €1,59 млрд, из которых €1 млрд будет выдан немедленно, — сказала глава ЕК.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда будет исчерпана уже выделенная ей рекордная сумма в $40 млрд. Он обратился к российскому руководству и призвал осознать то, что Запад не откажется от поддержки Киева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тем временем сообщил, что помощь, оказываемая Западом Украине, не доходит до передовой. В своем Telegram-канале он написал, что деньги таинственным образом «оседают» в карманах властей.