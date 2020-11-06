Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/fb832768-2039-11eb-a458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Власти Европейского союза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения.

Всего под санкции, помимо главы государства, попали 14 чиновников. Все попавшие под рестрикции представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, расположенные в ЕС, будут заморожены.

Соответствующее решение было принято ещё 12 октября, однако потребовалось время для оформления документов. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих, а также запугивание журналистов, передаёт Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября. Об этом говорится в резолюции, принятой Европейским парламентом 17 сентября.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.