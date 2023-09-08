Евросоюз ввел санкции против шести россиян Евросоюз ввел санкции против шести россиян за нарушение прав человека в Крыму

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз внес шесть граждан России в черный список из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Крыму, сообщается в официальном журнале ЕС. Согласно тексту опубликованного документа, в санкционный список попали сотрудники ФСБ и других государственных органов, в том числе крымской прокуратуры. Также были введены ограничения против двух судей.

Шесть человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, — говорится в сообщении Евросоюза.

Представители ЕС отметили, что они обеспокоены якобы ухудшающейся ситуацией в сфере прав человека на Крымском полуострове. В качестве одной из причин данного явления приводится специальная военная операция на Украине. При этом в ЕС не привели примеров нарушения прав человека в Крыму.

Глобальный санкционный режим за нарушения в области прав человека был инициирован главой евродипломатии Жозепом Боррелем и начал действовать в декабре 2020 года. В списке указаны десятки граждан и организаций из разных государств, в том числе и из России. Предполагается, что их могут исключить из списка в декабре.

Как сообщалось ранее, власти США ввели санкции против 11 российских граждан, расширив список, связанный с кибербезопасностью. Причины их включения в перечень неизвестны. Отмечается, что помимо имен и фамилий в нем также указаны адреса их электронной почты и псевдонимы в Сети.