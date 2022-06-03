Евросоюз ввел санкции против расчетного депозитария МосБиржи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный расчетный депозитарий (НРД) из группы МосБиржи попал в санкционный список Евросоюза на фоне введения шестого пакета антироссийских санкций, говорится в официальном журнале Евросоюза. На сайте МосБиржи этот депозитарий значится как центральный на российском фондовом рынке и является «оператором системно и национально значимой платежной системы».

В журнале ЕС, в котором фигурируют все подсанкционные лица и меры, введенные в отношении их, говорится, что депозитарий МосБиржи является крупнейшим в РФ и имеет доступ к международной финансовой системе.

Признан системообразующим российским финансовым институтом правительства и ЦБ. Играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и в ее связи с международной финансовой системой, — говорится в документе.

В столбце «причина введения ограничительных мер» поясняется, что депозитарий почти полностью подконтролен МосБирже, а сама биржа контролируется российскими властями, таким образом НРД поддерживает руководство России, которое ответственно за присоединение Крыма и дальнейшее развитие событий на Украине.

Накануне Европейский совет утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Таким образом, шестой пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев. В рамках новых санкций такие банки как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк будут отключены от SWIFT, а телеканалы «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» перестанут вещать в Европе.