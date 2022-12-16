Евросоюз ввел санкции против губернаторов ряда российских регионов ЕС ввел санкции против Воробьева, Травникова, Шапши, Рудени, Никитина, Чибиса и Бабушкина

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Андрей Воробьев

Евросоюз 16 декабря ввел санкции против семи губернаторов России. Под европейскими санкциями оказался в том числе глава Московской области Андрей Воробьев.

Среди тех, кого больше не ждут на Европейском Западе, оказались также губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Калужской области Владислав Шапша, руководитель Тверской области Игорь Руденя, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Мурманской области Андрей Чибис и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ограничения против всех них вступили в силу с момента, когда ЕС опубликовал их имена в Официальном журнале.

Ранее стало известно, что Европейский союз опубликовал девятый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов.