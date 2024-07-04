Евросоюз ввел пошлины на китайские электромобили Евросоюз ввел пошлины до 37,6% на поставки электромобилей из Китая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Европейский Союз вводит антидемпинговые пошлины на поставки электромобилей из Китая, говорится в заявлении Еврокомиссии. Они составят до 37,6%. Пошлины были введены по итогам расследования по противодействию «незаконным субсидиям».

Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии уточнили, что расследование длилось девять месяцев. Минимальный размер пошлин для основных автомобильных производителей составит 17,4% от стоимости их продукции. При этом консультации с Китаем по этой теме продолжались последние несколько месяцев. Евросоюз надеется достичь урегулирования на основании переговоров в рамках норм ВТО.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай прекратить поставку товаров в Россию. Он ознакомился с данными по торговле. В них Хабек увидел возросшие показатели. Министр отметил, что Китай предоставляет России как энергоносители, так и товары двойного назначения, которые могут быть использованы на поле боя.

До этого представитель МИД России Мария Захарова высказалась об одностороннем повышении пошлин Евросоюза на импортируемую агропродукцию РФ и Белоруссии. По ее словам, ответ Москвы не заставит себя ждать.