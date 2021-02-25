Евросоюз введёт новые санкции против властей РФ на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/1fce771c-77a1-11eb-bf5a-96000091f725_660.jpg Шарль Мишель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Новые санкции Европейского союза против властей России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального будут официально приняты на следующей неделе, рассказал руководитель Евросовета Шарль Мишель.

В понедельник (1 марта. — NEWS.ru) Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека, — сказал он.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции после первого дня саммита Евросоюза, который проходил в онлайн-режиме, передаёт ТАСС.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз.

18 января в России был арестован политик Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

В поддержку Навального уже выступили многие зарубежные политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru.