Евросоюз ведёт работу над новыми санкциями против России

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Европейский союз готовится ввести новые санкции против России. Как сообщил официальный представитель европейской дипломатической службы Петер Стано, соответствующая работа идёт, но носит конфиденциальный характер.

Что касается возможных санкций, то я могу добавить только то, что работа идет. Но процесс подготовки, обсуждения и принятия списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать, — приводит слова Стано РИА Новости.

России новыми санкциями пригрозил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейские СМИ связывают это с его попыткой реабилитироваться после поездки в Москву, за которую его раскритиковали в Европарламенте — в прессе его официальный визит в российскую столицу назвали «унижением».

Боррель после возвращения из Москвы опубликовал в соцсетях гневный пост, в котором заявил, что «Россия и ЕС отдаляются друг от друга», а затем допустил возможность введения санкций. При этом ранее его тон на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым был совсем иным. В Европе упрекают Борреля в том, что он не сумел донести до России позицию ЕС по ряду вопросов.

Прежде всего, в вину Боррелю поставили то, что он лишь вскользь упомянул о блогере и оппозиционере Алексее Навальном на пресс-конференции после переговоров, не затронул тему Украины и не встретился с оппозиционным политиком, а также ничего не ответил на обвинения Лаврова в «ненадёжности» европейских партнёров. При этом ряд СМИ и экспертов изначально сомневались в том, что поездка в российскую столицу может увенчаться успехом в текущих обстоятельствах, и их опасения полностью подтвердились.

Между тем, возможные рестрикции Москву не пугают. Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это может произойти, если российская сторона ещё раз увидит, как уже было не раз, что в каких-то областях вводятся ограничения, из-за которых возникают риски для отечественной экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах, писал NEWS.ru.