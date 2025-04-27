«Евросоюз умрет»: политолог о желании ЕС отправить фон дер Ляйен в отставку Политолог Светов: фон дер Ляйен привела ЕС к крупнейшему кризису в истории

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела Евросоюз к крупнейшему кризису в истории, заявил журналист, политолог Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в ЕС назрела необходимость смены руководства. По мнению политолога, если Евросоюз не проведет внутренние коренные реформы, он умрет.

Евросоюз сейчас столкнулся с крупнейшим кризисом в своей истории. Назрела ситуация, когда надо менять руководство, но я не очень уверен, что Урсулу удастся спихнуть. Я думаю, что здесь очень много зависит от того, как все-таки их сложатся соотношения с американцами. Удастся ли им отстоять свою позицию, давить на президента США Дональда Трампа или не удастся. Евросоюз, если он не проведет у себя коренных реформ, он умрет, — высказался Светов.

По его словам, фон дер Ляйен сумела под себя подмять руководство Евросоюза в результате махинаций и жульнических действий. Более того, она сумела сделать еврокомиссарами на важных должностях людей, которые сами по себе ничего не представляют, но благодарны ей за эти должности и делают так, как она хочет, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Евросоюза все больше убеждаются в токсичности фон дер Ляйен и хотят ее отставки. Отмечается, что по ее вине политика ЕС оказалась в кризисе.