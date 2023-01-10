Евросоюз стал крупнейшим покупателем СПГ в 2022 году Евросоюз обогнал Японию и Китай по закупкам сжиженного природного газа

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Евросоюз по итогам 2022 года стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа (СПГ), обойдя по этому показателю прежних лидеров из Китая и Японии. Европейцы увеличили закупки СПГ на 58%, до 101 млн тонн, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что за счет СПГ в Евросоюзе смогли серьезно компенсировать уменьшение поставок газа из России. В прошлом году импорт СПГ в Европу оказался эквивалентен 137 млрд кубометров природного газа. Эта цифра близка к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд кубометров). В 2022 году они уменьшились до 60 млрд кубометров.

По итогам года на долю ЕС пришлось 24% поставок СПГ. При этом доли прежних лидеров — Япония (17%), Китай (15%), Южная Корея (11%) — сократились. Доля СПГ в потреблении Европы увеличилась в 1,75 раза (с 20 до 35%), а доля российского газа снизилась почти в три раза (с 40 до 15%).

Ранее в Германию прибыл первый танкер из США со сжиженным природным газом. Танкер 4 января пришвартовался в Вильгельмсхафене, где недавно специально для этих целей открыли новый плавучий терминал. В общей сложности по контракту с американской фирмой Sempra Infrastructure Германия получит 2,25 млн тонн за год.