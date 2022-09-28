Евросоюз собрался ввести санкции против Дугина и Расторгуева Politico: ЕC планирует ввести санкции против философа Дугина и певца Расторгуева

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Евросоюз планирует ввести новые санкции против россиян. В санкционные списки предполагается включить, в частности, философа Александра Дугина, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, президента концерна «Калашников» Алана Лушникова. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии.

По данным издания, новые санкции могут затронуть порядка 30 физических лиц и восемь российских компаний.

28 сентября Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму в €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ ограничения.

По сведениям американских СМИ, Вашингтон также планирует в очередной раз расширить санкции против России. Их содержание пока неизвестно, но предполагается, что они затронут связанные с государством финансовые структуры.