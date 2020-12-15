Евросоюз собрался использовать санкции для борьбы с кибератаками

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Евросоюз представил новую стратегию кибербезопасности. В документе содержится предложение Еврокомиссии о создании новой структуры в ЕС для координации стран в выявлении кибератак и реакции на них.

Как передаёт ТАСС, Европейский союз, согласно стратегии, будет защищать права человека в информационном пространстве с помощью санкций в партнёрстве с Организацией объединённых наций. Еврокомиссия рассчитывает привлечь около €4,5 млрд инвестиций для повышения кибербезопасности в ЕС на период с 2021 по 2027 год.

ЕК также предлагает создать в Евросоюзе сеть оперативных центров, использующих технологии искусственного интеллекта, для обеспечения безопасности в киберпространстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в России согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что для борьбы с угрозами в киберпространстве министерство начинает независимо тестировать все государственные информационные системы на наличие «брешей» в их системах безопасности, чтобы исключить даже самый минимальный риск сбоев в работе данных структур.