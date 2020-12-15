Евросоюз собрался использовать санкции для борьбы с кибератаками

Евросоюз представил новую стратегию кибербезопасности. В документе содержится предложение Еврокомиссии о создании новой структуры в ЕС для координации стран в выявлении кибератак и реакции на них.
Как
ЕК также предлагает создать в Евросоюзе сеть оперативных центров, использующих технологии искусственного интеллекта, для обеспечения безопасности в киберпространстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в России согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что для борьбы с угрозами в киберпространстве министерство начинает независимо тестировать все государственные информационные системы на наличие «брешей» в их системах безопасности, чтобы исключить даже самый минимальный риск сбоев в работе данных структур.