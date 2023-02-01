Евросоюз собирается закупить для Украины вакцины от COVID-19 на €50 млн

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Евросоюз планирует осуществить для Украины закупку вакцин от COVID-19, сообщает Lenta.ru со ссылкой на соответствующий тендер. Средства на реализацию контракта суммой в €50 млн будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка.

Из тендерной документации следует, что целью контракта является «закупка вакцин против острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Выделенный на его реализацию бюджет будет реализован между пекинской компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической компанией «Лекхим».

Ранее из тендера МВД Германии стало известно, что ФРГ намерена закупить для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы химического оружия. Стоимость контракта на покупку газового хроматографа с квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометром составит почти €400 тысяч. Ему присужден статус «чрезвычайной срочности» — в документе говорится, что задержка лишит Киев возможности собрать доказательства для расследования военных преступлений.

До этого из объявленного украинской госкомпанией «Энергоатом» тендера стало известно, что шведское агентство радиационной безопасности при Министерстве энергетики страны выделит 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины. По словам гендиректора Фонда энергетического развития Андрея Листовского, это программное обеспечение позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.