Евросоюз снял санкции с Януковича и его сына ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича и его сына, введенные в 2014 году

Фото: Личный архив Татьяны Пономаренко-Левераш

Татьяна Пономаренко-Левераш и Виктор Янукович

Совет Евросоюза принял решение исключить бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, куда они были внесены в 2014 году. Об этом сообщается в журнале ЕС. Также из списка исключены бывший прокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем.

Подобное решение в ЕС объяснили тем, что действие санкций, которые были введены 5 сентября 2014 года, истекло 6 сентября этого года. Также в расчет было принято предложение «высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности» Жозепа Борреля. Ранее санкции против Януковича и ряда украинских политиков продлевались ежегодно.

При этом в начале августа против Януковича с сыном были введены новые санкции ЕС. Совет союза постановил, что они должны быть внесены в санкционный список за «роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины». В частности, Александр Янукович был внесен в санкционный список за осуществление сделок с властями Донецкой и Луганской народных республик.

Также ранее сообщалось, что Швейцария ввела санкции против Януковича и его сына Александра. Янукович и его сын включены в список транспортных и финансовых санкций.

Кроме того, член кабинета министров Украины Олег Немчинов рассказал, что государственная резиденция «Межигорье» под Киевом, которую занимал бывший украинский президент Украины Виктор Янукович, будет реорганизована в общественный парк. По его словам, правительство дало разрешение на создание такой достопримечательности и подготовило проект указа президента.