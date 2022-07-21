Евросоюз снял часть санкций с России ЕС снял ограничения на поставки России некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли

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В седьмом пакете санкций Евросоюз снял ряд финансовых ограничений в отношении российского экспорта нефти и продовольствия, а также отменил некоторые запреты на поставку РФ некоторых товаров и услуг для авиации, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. При этом вводится запрет на импорт из России золота и расширяется черный список физических и юридических лиц.

Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения, — говорится в документе.

В частности, ЕС принял решение разрешить транзакции с отдельными государственными структурами относительно сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны. Что касается послаблений в авиаотрасли — «этого требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО».

Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что желание Евросоюза частично смягчить антироссийские санкции вызвано их негативными последствиями. Он отметил, что ЕС теперь вынужден выходить из ситуации, которую сам же и создал.