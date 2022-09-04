Евросоюз сменил посла в России в «плановом порядке» ТАСС: Евросоюз сменил посла в России в «плановом порядке»

Фото: Goncalo Silva/Global Look Press

Дипломат Маркус Эдерер

Брюссель назначил нового посла Евросоюза в Москве — дипломата Маркуса Эдерера в ближайшее время сменит француз Ролан Галяраг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что смена посла носит «плановый характер». Назначение Галярага было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем еще в июне.

Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ЕС хотят сохранить дипломатические каналы связи с Москвой, несмотря на беспрецедентный кризис в отношениях с Россией.

Об уходе Эдерера стало известно 2 сентября. Заключительным рабочим днем дипломата на посту европейского представителя в Москве стало 31 августа. Об этом сам Эдерер рассказал в интервью телеканалу RTVI. Оно было записано в последний день лета.

Эдерер родился в Германии в 1957 году. В 1988 году пришел на работу в МИД ФРГ. В 1990–1993 годах являлся сотрудником экономического отдела посольства Германии в Москве. Также работал в Федеральной разведывательной службе (БНД) Германии. На должность посла Евросоюза в России был назначен 16 мая 2017 года. Он сменил на этом посту представителя Литвы Вигаудаса Ушацкаса.