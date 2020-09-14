Евросоюз считает инцидент с Навальным покушением на убийство

https://static.news.ru/photo/e6269e44-f736-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Евросоюз считает, что инцидент с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным стоит расценивать как покушение на убийство. Об этом 15 сентября сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе с осуждением относятся к применению химического оружия, с помощью которого, по одной из версий, был отравлен Навальный. По словам Борреля, ЕС призывает российскую сторону к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия.

Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призывает Россию в полном объёме сотрудничать с ОЗХО в проведении расследования, — цитирует ТАСС главу внешнеполитической службы ЕС.

Навального госпитализировали с симптомами отравления 20 августа в омскую больницу. Он был без сознания. Российские врачи сообщили, что причиной тяжёлого состояния политика стало нарушение обмена веществ. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября правительство ФРГ сообщило, военные токсикологи идентифицировали яд как одну из разновидностей «Новичка». Эти данные, по заявлению властей Германии, подтвердили также лаборатории в Швеции и Франции. 7 сентября оппозиционер вышел из комы. В настоящее время, по имеющимся сведениями, он уже может ходить и общаться.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что эксперты ОЗХО сами взяли пробы у Навального для изучения. Она подчеркнула, что подобные вопросы регулируются правилами ОЗХО и что «это совершенно формальная процедура».