Евросоюз сам себе устроил дефицит трески РБК: ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за антироссийских санкций

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В Европе возник дефицит атлантической трески на фоне санкций против России, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Отмечается, что европейские переработчики не получают достаточно рыбы, из-за чего в регионе возник дефицит трески, это также спровоцировало кратный рост цен на продукты с этим ингредиентом.

В статье сказано, что лидерами по мировой добыче трески являются Россия и Норвегия. Российские рыболовы добывают атлантическую треску в Баренцевом и Белом море, тихоокеанская же обитает на Дальнем Востоке. В 2023 году 55% ввезенной в ЕС трески была из России, на Норвегию пришелся 21% рыбы. При этом Китай завез треть трески в Европу, однако он поставляет ее в переработанном виде, а сырье закупает также у РФ.

Ожидается, что поставки трески в 2024 году снизятся на фоне сокращения на 20% квоты на добычу в Баренцевом море. При этом в прошлом году ее также сокращали — на 23%. Таким образом разрешенный улов для России был снижен до объемов Норвегии. Из-за нехватки сырья между производителями продукции из трески началась жесткая конкуренция, которая привела к кратному росту цен.

Снижение прогнозируемого вылова ведет к дальнейшему росту цен на рынке ЕС и усиливает конкуренцию за сырье. <...> Введенные против России санкции <...> стали триггером для масштабного переустройства мирового рыбного хозяйства, — подтвердил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ранее стало известно, что Евросоюз в марте увеличил закупки в России железа, стали и алюминия. Это произошло из-за кратного роста спроса в Бельгии и Германии. Как отмечается, РФ увеличила экспорт в 1,7 раза, до €328 млн. Это случилось впервые с мая 2023 года. Таким образом, в мае этого года Москва заняла позицию основного поставщика металлов в ЕС.