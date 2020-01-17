https://static.news.ru/photo/84d04912-39ed-11ea-af70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/imago stock&people/Global Look Press

Размер предвступительной помощи Турции снизили на 75% из-за действий страны в Сирийской Арабской Республике. Всего в рамках программы IPA Турция получит €168 млн.

Из них €150 млн пойдут на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще €18 млн — на развитие сёл, передаёт медиагруппа Funke.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными. Однако республика с 2014 по 2020 год получила от Евросоюза €3,5 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 24 января отправится в Турцию для встречи с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Основными темами переговоров станут, вероятно, политика в отношении беженцев и конфликты в Ливии и Сирии, в которых Турция всё активнее участвует в военном плане.

Учитывая растущее число мигрантов на островах в Греции и многочисленные угрозы со стороны Эрдогана, есть опасения, что договор о беженцах между Евросоюзом и Турцией находится под угрозой.