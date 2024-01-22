Евросоюз решил наказать Израиль за отказ от идеи палестинского государства FT: ЕС хочет последствий для Израиля за отказ от идеи палестинского государства

Фото: Abdul Rahman Salama/XinHua/Global Look Press

Евросоюз призывает добиться последствий за отказ премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать идею решения проблемы в секторе Газа через создание палестинского государства, сообщает в воскресенье Financial Times. Высокопоставленный чиновник заявил изданию, что в соответствующем документе, который отправлен в европейские столицы, указаны возможные «стимулы и сдерживающие факторы» для Тель-Авива.

В документе Брюссель предлагает членам ЕС «обозначить последствия, которые предусматриваются за участие или неучастие» в плане по мирному урегулированию. План включает формирование государственности Палестины и взаимное суверенное признание. Уточняется, что этот вопрос главы МИД стран-участниц обсудят в понедельник.

Ранее Боррель во время выступления с лекцией в одном из испанских вузов заявил, что власти Израиля финансировали ХАМАС в попытках ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Глава европейской дипломатии также предположил, что создание государства Палестины является единственным верным решением для урегулирования конфликта.

В январе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. Он также анонсировал скорое окончание интенсивных боев на юге анклава. До этого Галант обещал продолжение военных действий до тех пор, пока все заложники не будут возвращены.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против движения ХАМАС. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее пройдут новые радикалы.