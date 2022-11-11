Евросоюз: решение о прекращении огня на Украине должен принять Киев

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Решение о прекращении огня на Украине должно приниматься ее властями, приводит РИА Новости слова высокопоставленного европейского чиновника. Согласно его заявлению, если Киев сделает данный шаг, Евросоюз готов оказать содействие.

Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие, — цитирует его агентство.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не хочет прекращения огня на Украине на условиях России. По его словам, это стало бы сигналом «о том, что применение силы ведет к достижению политических целей». При этом он подчеркнул, что НАТО все же хочет завершения боевых действий на Украине.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предположил, что Украина отказывается от переговоров с Россией из-за того, что Запад активно поддерживает ее оружием. По его мнению, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране.