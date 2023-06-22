Евросоюз разрешил Венгрии закупать вагоны метро в России Bloomberg: из 11-го пакета санкций ЕС исключили вагоны и поезда для метро Будапешта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венгрия добилась исключения из 11-го комплекта санкций против России определенных товаров, критически важных для функционирования метро в Будапеште, передает Bloomberg. Венгрия сможет приобрести российские поезда и вагоны, безосколочное стекло, клапаны, телефонное оборудование и сигнализационные системы, необходимые для эксплуатации третьей линии метро.

Российская компания «Метровагонмаш», ответственная за обслуживание этой линии, ранее попала под санкции со стороны США. Кроме того, Венгрия сохранит возможность покупать услуги по техническому обслуживанию этой линии.

Стоит отметить, что комплект санкций еще не вступил в действие и должен быть ратифицирован властями всех государств-членов Европейского Союза (ЕС). Шведское представительство, которое в настоящее время председательствует в Совете ЕС, недавно объявило о согласовании санкционных мер.

Кроме того, начнет действовать запрет на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», заявил в эфире польского телевидения посол Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, также российским грузовым прицепам будет ограничен въезд в еврозону. Также санкции будут наложены на 70 физических лиц, которых считают причастными к депортации детей с Украины, и 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции и поддерживают ведение боевых действий в зоне СВО.