ЕС разрешил передать странам до €17 млрд для помощи беженцам с Украины

Страны — члены Евросоюза получат до €17 млрд для оказания помощи украинским беженцам. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Данные средства будут выделены из фондов ЕС по борьбе с бедностью, развитию отсталых регионов и восстановлению после пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Совета Союза.

Совет ЕС принял сегодня законодательные поправки, которые сделают возможным странам-членам перераспределить ресурсы из фонда развития отсталых регионов Евросоюза (Cohesion fund) и фонда по европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на оказание содействия беженцам с Украины. Это важный шаг, чтобы обеспечить страны-члены достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в предоставлении жилья, образования и здравоохранения [беженцам], — говорится в документе.

Страны Евросоюза смогут использовать на эти нужды финансовые средства в рамках одной из крупнейших программ по восстановлению ЕС после пандемии REACT-EU.

Это позволит, по оценкам, аккумулировать в общей сложности до €17 млрд, — отметили в Совете ЕС.

Еврокомиссия ранее сообщила, что в страны Евросоюза прибыли около 3,8 млн беженцев с Украины.

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова ранее рассказала, что беженцы с Украины и из Донбасса, находящиеся на территории России, имеют право на медицинскую помощь, социальную защиту, в том числе на социальное обеспечение наравне с гражданами РФ, а также на содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Она отметила, что беженцев должны направлять на профессиональное обучение или трудоустраивать их. Также им будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения.