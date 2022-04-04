ЕС разрешил передать странам до €17 млрд для помощи беженцам с Украины
Ксения Голуб
Ксения Голуб
13:35, 04 апреля 2022
Фото: unsplash.com
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Страны — члены Евросоюза получат до €17 млрд для оказания помощи украинским беженцам. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Данные средства будут выделены из фондов ЕС по борьбе с бедностью, развитию отсталых регионов и восстановлению после пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Совета Союза.
Совет ЕС принял сегодня законодательные поправки, которые сделают возможным странам-членам перераспределить ресурсы из фонда развития отсталых регионов Евросоюза (Cohesion fund) и фонда по европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на оказание содействия беженцам с Украины. Это важный шаг, чтобы обеспечить страны-члены достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в предоставлении жилья, образования и здравоохранения[беженцам],— говорится в документе.
Страны Евросоюза смогут использовать на эти нужды финансовые средства в рамках одной из крупнейших программ по восстановлению ЕС после пандемии REACT-EU.
Это позволит, по оценкам, аккумулировать в общей сложности до €17 млрд, — отметили в Совете ЕС.
Еврокомиссия ранее сообщила, что в страны Евросоюза прибыли около 3,8 млн беженцев с Украины.
Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова ранее рассказала, что беженцы с Украины и из Донбасса, находящиеся на территории России, имеют право на медицинскую помощь, социальную защиту, в том числе на социальное обеспечение наравне с гражданами РФ, а также на содействие в устройстве детей в детские сады и школы.
Она отметила, что беженцев должны направлять на профессиональное обучение или трудоустраивать их. Также им будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения.