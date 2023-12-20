Евросоюз рассказал, что будет с антироссийскими санкциями после СВО Евросоюз не отменит антироссийские санкции после завершения СВО

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Евросоюз не отменит антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. Он подчеркнул, что отмена потребует единогласного решения всех стран ЕС, поэтому такой исход маловероятен.

Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно, — добавил собеседник агентства.

Ранее страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.

До этого немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что Россия не испытывает страданий от санкций Запада, в отличие от Германии, которая «воюет против себя», поддерживая экономическую войну против РФ. По ее словам, Москва нашла другие способы выйти на мировой рынок, а ФРГ осталась позади среди промышленно развитых стран.