Евросоюз расширил список персональных санкций против россиян Евросоюз добавил в санкционный список депутатов Полякову и Ткачева и сенатора Пономарева

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Евросоюз включил в список персональных санкций депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совета федерации Валерия Пономарева, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте европейской организации. Отмечается, что они попали под санкции «за подрыв суверенитета Украины».

Известно, что санкции вступают в силу с момента публикации.

В ЕС утверждают, что Полякова и Ткачев отдали свои голоса за обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что их решения поспособствовали поддержке «проведения политики и действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию».

Пономарева обвинили в голосовании за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ЛНР и ДНР.

На текущий момент персональные санкции из-за ситуации на Украине введены против более тысячи россиян и более ста организаций. Под санкции попали ведущие политики страны, представители крупных СМИ, сотрудники Совфеда и Госдумы. Там же в списках значатся бизнесмены и главы компаний.

Так в июле Евросоюз ввёл очередные санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.