Евросоюз расширил персональные санкции против России Евросоюз ввел персональные санкции против 1400 россиян и 171 организации

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Персональные санкции Евросоюза в отношении России после публикации девятого по счету санкционного пакета включают в себя 1386 физлиц и 171 организацию. Фигуранты персональных санкций остались без денег, сообщается в заявлении Евросоюза.

В новый пакет санкций попали 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций. В их числе упоминают политиков, депутатов, представителей силовых структур, судей, медиаперсон, банки, телеканалы, политические партии и госструктуры.

Фигуранты персональных европейских санкций оказались с активами, которые заморожены на территории Европы. Кроме того, физлица не могут отправляться в поездки в Евросоюз.

Ранее Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список оказались включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.