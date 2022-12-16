Персональные санкции Евросоюза в отношении России после публикации девятого по счету санкционного пакета включают в себя 1386 физлиц и 171 организацию. Фигуранты персональных санкций остались без денег, сообщается в заявлении Евросоюза.
В новый пакет санкций попали 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций. В их числе упоминают политиков, депутатов, представителей силовых структур, судей, медиаперсон, банки, телеканалы, политические партии и госструктуры.
Фигуранты персональных европейских санкций оказались с активами, которые заморожены на территории Европы. Кроме того, физлица не могут отправляться в поездки в Евросоюз.
Ранее Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список оказались включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.