«Евросоюз распадётся»: в Швейцарии высказались против санкций на газ из РФ Швейцарский политик Мартулло-Блохер предупредила о «катастрофе» из-за санкций на газ из РФ

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Вице-президент Швейцарской народной партии (ШНП) Магдалена Мартулло-Блохер заявила, что санкции против российского газа могут привести к распаду Евросоюза, пишет газета Neue Zurcher Zeitung. Она призвала европейских политиков осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. По её мнению, Европа должна договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Европа должна договорится с Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире. Нехватка электроэнергии и газа может стать реальностью ещё до зимы. В худшем случае Евросоюз распадётся, — поделилась Мартулло-Блохер.

Политик назвала «катастрофой» потенциальный результат нынешнего курса европейских стран и призвала не продолжать разжигать конфликт.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее заявил о том, что Европу ждёт «эффект домино», если у Германии начнутся проблемы из-за нехватки природного газа. Он пояснил, что немецкая экономика оказывает сильное влияние на другие европейские страны. При этом, по его словам, ФРГ является единственной страной, которая признала, что ей придётся сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.