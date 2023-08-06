Евросоюз раскрыл число принятых на лечение граждан Украины Евросоюз заявил о приеме на лечение свыше 2,4 тысячи украинцев

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Более 2,4 тысячи граждан Украины приняты на лечение в странах Евросоюза, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. По данным ведомства, украинцы получают медицинскую помощь в больницах 21 государства ЕС. Их отправили в европейские медучреждения через Европейский механизм гражданской обороны.

Более 2400 украинских пациентов были переданы для получения специального лечения в больницах по всей Европе, — говорится в сообщении.

Летом 2022 года Еврокомиссия сообщила, что с начала конфликта в Европу на лечение попали около тысячи украинцев.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза получили право лишать статуса беженцев украинцев, представляющих угрозу для национальной безопасности. Речь идет о лицах, совершавших в прошлом уголовные или военные преступления. Государствам объединения рекомендовано тщательно проверять всех прибывающих в Европу украинцев и вносить их в соответствующие базы. Согласно статистическим данным Еврокомиссии, страны ЕС уже приняли около 3,5 млн человек. Значительная часть из них находится в Польше, Чехии и Германии.

Евросоюз ранее утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет для Украины. Выделяемые средства можно использовать только для закупок у оборонных предприятий в странах ЕС и Норвегии. Контракты должны быть заключены не позднее 30 сентября 2023 года.