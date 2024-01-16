Евросоюз начал аудит вооружений, переданных странами-членами Украине Financial Times: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения

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В Евросоюзе приступили к аудиту вооружений, переданных странами-членами Украине, сообщила газета Financial Times. Это связано с заявлениями о том, что некоторые из стран не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву.

Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны — члены ЕС предоставили Украине, <...> в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли, — говорится в статье.

Как поясняют дипломаты, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами ЕС в ответ на запросы Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Отмечается, что проверка уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих выдавать полные данные.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство в связи с тем, что страны Евросоюза предоставляют недостаточную помощь Украине. В Берлине считают слишком скромной поддержку со стороны Франции, Италии и Испании.

На 2024 год в бюджете Германии заложено $8 млрд на поставки оружия Украине. Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву со стороны ФРГ с начала СВО превысил €25 млрд.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время визита в Грецию предъявил премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису ультиматум, согласно которому Афины должны организовать новые поставки оружия на Украину. Издание Newsweek, распространившее эти сведения, отмечает, что речь может идти о шантаже.