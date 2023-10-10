Евросоюз продолжит выделять деньги Палестине Боррель: Евросоюз продолжит оказывать Палестине финансовую помощь

Фото: Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Омане, организованной в рамках проведения встречи со странами Персидского залива, подтвердил, что Евросоюз продолжит направлять финансовую помощь Палестине. По его словам, которые приводит ТАСС, это необходимая мера для поддержки «оккупированных палестинских территорий».

Хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь, — заявил Боррель.

При этом накануне еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий в социальной сети Twitter (X) сообщил, что ЕС замораживает весь объем помощи (€691 млн), предназначенный Палестине, в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль. По словам политика, все проекты в рамках этой программы будут пересмотрены.

Вместе с тем посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев призвал Евросоюз предотвратить вмешательство в конфликт Ливана и Палестины. Он также обратился к организации с просьбой оказать больше давления на ХАМАС и лишить движение любой поддержки до тех пор, пока группировка удерживает людей, взятых в плен.