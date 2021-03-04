Евросоюз продлил санкции в отношении Януковича и его окружения

https://static.news.ru/photo/f110d6a2-7cf7-11eb-8fc5-96000091f725_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Евросоюза продлили на год персональные санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Совет сегодня принял решение продлить ещё на один год, до 6 марта 2022 года, существующие замораживания активов, направленные против семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, повлёкшее причинение ущерба украинским государственным фондам, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Отмечается, что два человека исключены из списка, в отношении одного ограничения продлены до 6 сентября 2021 года. Текст нормативных актов будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза 5 марта.

Ранее Януковича признали на Украине виновным в государственной измене. Соответствующий приговор вынес в начале 2019 года Оболонский суд Киева. Защита экс-президента попыталась обжаловать его, но Апелляционный суд оставил вердикт в силе. Янукович заочно приговорён к 13 годам лишения свободы.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский понадеялся, что Евросоюз продолжит усиливать давление на российскую сторону из-за конфликта в Донбассе. По его словам, страна намерена достигнуть мира на своей территории исключительно «политико-дипломатическим путём».