Евросоюз продлил санкции против РФ из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/23a395bc-b15d-11ea-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о продлении санкций ЕС против России из-за Крыма до июня 2021 года.

Как написал он на своей странице в Twitter, в отношении России необходимо повышать давление из-за нарушений прав человека, которые, по его мнению, имеют место на полуострове. По словам министра, также в санкционной политике следует учитывать открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост и проведение в Крыму референдума, пишет «Политика сегодня»

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Отношения между Москвой и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела другого государства и ввёл ограничения. Москва приняла ряд ответных мер, при этом неоднократно подчёркивала, что Россия не является стороной конфликта на Украине.

Как сообщал источник в Совете ЕС, главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита, запланированного на 19 июня, примут решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых завершается 31 июля. Санкции были введены Евросоюзом в 2014 году, затем регулярно расширялись и продлевались.

Ранее в МИД России оценили вероятность отмены санкций Евросоюза в отношении РФ. По мнению дипломатов, рассчитывать на то, что это произойдёт в скором времени, не приходится. Как отметил глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец, тема отмены санкций с Евросоюзом даже не обсуждается. Российская сторона не собирается поднимать это вопрос, поскольку не она вводила ограничения. Дипломат добавил, что хоть санкции и вредят отечественной экономике, но страна всё же научилась с ними жить, писал NEWS.ru.