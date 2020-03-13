Еврокомиссия обратилась к странам Европейского союза с призывом воздержаться от введения широких запретов на поездки из-за распространения коронавируса.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, это не является самым эффективным средством защиты от заболевания.
Она подчеркнула, что государствам необходимо принимать пропорциональные меры.
Как писал NEWS.ru, ранее глава ЕК заявила, что остановить распространение заболевания в Евросоюзе невозможно, однако его можно замедлить. Она отметила, что государствам-членам следует принять все необходимые меры для поддержки наиболее пострадавших секторов.
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