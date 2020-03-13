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Пассажирское ж/д сообщение между Украиной и Словакией приостановлено из-за коронавируса с 13 марта 2020 года. Республика объявила на своей территории чрезвычайное положение, после чего Киев ограничил перевозки.

Из-за объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной, — говорится на официальном сайте «Украинских железных дорог». Пресс-служба предприятия добавила, что возврат денег...