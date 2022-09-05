Евросоюз призвал освободить журналиста Сафронова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене

Евросоюз обратился к российским властям с призывом снять все обвинения с журналиста Ивана Сафронова, которого судят за предполагаемую передачу секретных данных о деятельности ВС России в Сирии и поставках вооружения в Африку, а также за возможную работу на чешские спецслужбы, заявил Пресс-секретарь Европейской Службы Внешних Связей Петер Стано. По мнению организации, журналист должен быть отпущен на свободу в здании суда.

ЕС призывает российские власти снять обвинения с бывшего журналиста Ивана Сафронова и освободить его безо всяких условий, — говорится в его публикации.

Говоря от лица Евросоюза Стано утверждает, что подобные «систематические репрессии режима» против журналистов лишают россиян возможности узнавать правду о происходящих в мире событиях. В том числе речь идет и о конфликте на Украине.

Финальное судебное заседание пройдет сегодня, 5 сентября, в 16:00, в Мосгорсуде. Следствие запрашивает Сафронову 24 года тюремного заключения.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене

Ранее с подробными требованиями выступили крупные российские издания. Журналисты потребовали отпустить Сафронова на свободу, пересмотреть дело и приобщить к нему все предоставленные защитой материалы, отвести состав суда, провести расследование в отношении должностных лиц, допустивших подобную ситуацию.

Журналист был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признает и от сделки со следствием отказывается.

Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.