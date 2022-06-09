Евросоюз призвал не покупать у России вывезенное с Украины зерно

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Евросоюз призывает все страны не покупать у России зерно, вывезенное с Украины. Как пишет ТАСС, об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять, происхождение зерна, — сказал он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что у Москвы вообще нет никаких юридических обязательств на то, чтобы выстраивать логистические цепочки для вывоза с территории Украины зерна.

Президент РФ Владимир Путин несколько дней назад подчеркнул, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с украинским зерном. Он отметил, что не Москва заминировала порты, поэтому и работы по разминированию должна провести украинская сторона. Путин добавил, что вывоз возможен в том числе и через те порты, которые подконтрольны РФ, например, через Бердянск или Мариуполь.