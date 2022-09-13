Евросоюз призвал к прекращению огня на границе Армении и Азербайджана Боррель: ЕС требует немедленного прекращения огня на границе Армении и Азербайджана

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Армянский блокпост на линии соприкосновения

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана. В своем Twitter-аккаунте он назвал сложившуюся ситуацию «опасной эскалацией», а также призвал вернуться за стол переговоров представителей обеих стран. По словам Борреля, ЕС поддерживает связь как с одним, так и с другим государством.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном прошлой ночью представляет собой опасную эскалацию, которую необходимо остановить. Мы требуем немедленного прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров. ЕС взаимодействует с обеими сторонами, чтобы способствовать деэскалации, — заявил Боррель.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.

В свою очередь Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, подчеркнув недопустимость применения силы. ОДКБ призывает Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.