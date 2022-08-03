Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

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Евросоюз призывает немедленно прекратить боевые действия между Азербайджаном и Арменией в зоне конфликта, заявил в Twitter спикер по вопросам иностранных дел и политики безопасности Еврокомиссии Петер Стано. Он подчеркнул важность достижения деэскалации и полного соблюдения режима прекращения огня. Стано призвал стороны вернуться за стол переговоров «для поиска согласованных решений».

Европейский союз призывает немедленно прекратить боевые действия, которые вспыхнули между силами Азербайджана и Армении вокруг Лачинского коридора и в других местах вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к гибели людей и появлению пострадавших, — говорится в сообщении.

Он добавил, что Евросоюз готов содействовать преодолению напряженности и «продолжать свое участие в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе».

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района, где временно дислоцируются российские миротворцы. В результате инцидента от пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов.

В ответ азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории республики, где размещен миротворческий контингент ВС России. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

В МИД Армении, в свою очередь, сообщили, что ВС Азербайджана 3 августа нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. В ведомстве отметили, что эти действия противоречат положениям трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана.

Министерство обороны РФ заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимают меры по стабилизации обстановки.