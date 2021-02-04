Евросоюз признал проблемы при производстве вакцин от COVID-19

Европейский союз (ЕС) недооценил риски при производстве и поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы недооценили возможные сложности. Мы должны были понимать, что с этими новыми процессами будут американские горки, прежде чем процесс стабилизируется. За это нас можно критиковать», — призналась глава ЕК в интервью изданию
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что начало производства вакцины является огромным вызовом, однако следует быть готовыми, что в будущем фабрики станут сообщать о нехватке материалов для производства средств.
Ранее на фоне перебоев с поставками вакцины произошёл скандал между Евросоюзом, компанией AstraZeneca и Великобританией, которая отказалась уступать свою долю препарата ради помощи странам ЕС.
Брюссель сообщил, что британско-шведская компания AstraZeneca поставляет в Великобританию в три раза больше вакцины, чем в ЕС. При этом ранее компания объявила о сокращении поставок препарата в Европу на 60% в 1 квартале.
ЕК обвинила компанию в нарушении контракта и передаче предназначенного для Евросоюза товара третьим государствам.
Ранее NEWS.ru писал, что лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине австралийский вирусолог Питер Доэрти высоко оценил российский препарат «Спутник V». По его мнению, для создателей вакцины не станут проблемой даже новые штаммы коронавируса.