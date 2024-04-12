Евросоюз признал обход европейских санкций уголовным преступлением

Европейский союз признал уголовным преступлением помощь в обходе санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС. Отмечается, что во всех государствах, членствующих в Евросоюзе, за содействие поездкам в страны Европы лицам, находящимся под рестрикциями, а также за торговлю подсанкционными товарами будет назначаться уголовная ответственность.

Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах. Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах — членах ЕС, например помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее в Швейцарии по запросу генеральной прокуратуры возбуждено первое уголовное дело в связи с нарушением санкционного режима против России. Газета Financial Times не назвала компанию, но сообщила, что ограничения пытались обойти при помощи дочерних компаний.

До этого Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций Европейского союза, на основании которого можно будет запустить процесс конфискации замороженных активов России. Законопроект включил в себя перечень нарушений и вариантов наказания.