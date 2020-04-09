Евросоюз приветствовал доклад ОЗХО по химоружию в Сирии

Европейский союз приветствует публикацию Организации по запрещению химического оружия и генерального секретаря ООН по расследованию и идентификации применения в 2017 году химического оружия в Сирии. Об этом от имени ЕС сообщил высокий представитель по иностранным делам Жозеп Боррель.
Доклад ОЗХО был сделан накануне, 8 апреля. Её эксперты пришли к выводу, что за применением химоружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска.
Мы полностью поддерживаем выводы и с большой обеспокоенностью отмечаем его заключения, — отметил Боррель.
Он также добавил, что лица, признанные виновными в применении химического оружия, должны быть привлечены к ответственности,
Как писал NEWS.ru ранее, заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении армией республики складов с химическим оружием в 13 км от Алеппо не соответствует действительности. По мнению журналистов сирийского агентства SANA, подрыв подобных объектов привёл бы к массовой гибели жителей окрестных населённых пунктов и самого города.
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