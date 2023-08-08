Евросоюз приостановил все формы сотрудничества с Нигером

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Евросоюз приостановил все формы сотрудничества с Нигером, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано, передает «Интерфакс». Он отметил, что в Европе ожидают результатов встречи руководителей стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Мы немедленно приостановили любое сотрудничество с Нигером на данной стадии. Чтобы было ясно: это также включает сотрудничество, касающееся миграционных потоков. Да, все виды деятельности теперь приостановлены: финансовая поддержка, гражданские миссии, сотрудничество по вопросам безопасности, — сказал он.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский чаc и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По cловам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, предупредили ее представители.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен зaявил, что Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта. По словам Блинкена, он будeт продолжать держать связь с президентом африканской страны Мохамедом Базумом.