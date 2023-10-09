Палестина лишилась крупнейшего донора после атак на Израиль Евросоюз приостановил финансовую поддержку Палестины

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Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль, сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий в соцсети Twitter (X). По его словам, все проекты в рамках этой программы будут пересмотрены.

Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. <...> Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены, — написал он.

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем сообщил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, является провокатором конфликта. Также Касем предупредил, что посредничество других стран в урегулировании конфликта сейчас не принесет результатов.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан также исключил возможность проведения мирных переговоров с палестинской стороной. Дипломат отметил, что его страна нацелена на уничтожение ХАМАС.

Представитель России при ООН Василий Небензя на этом фоне заявил, что Москва настаивает на прекращении боевых действий и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал на угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке.