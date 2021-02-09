Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/4c263b6e-6aaf-11eb-8bb6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Препарат разработан в РФ. Соответствующий документ отправил в ЕС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 29 января 2021 года и имеет подтверждение, что заявление принято, скорость его одобрения определит европейский регулятор.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, — передаёт РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Если условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии (ЕК) российскому «Спутнику V» выдадут, то препарат сможет централизованно поставляться в страны ЕС. Евросоюз ещё до появления первых вакцин против COVID-19 принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.

9 февраля в Иране началась вакцинация населения российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Церемонию начала вакцинации показало государственное телевидение республики. Вакцинация стартовала в больничном комплексе имама Хомейни в Тегеране. Первым, кто получил дозу «Спутника V», стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Саида Немаки. Как отмечают местные СМИ, одновременно с комплексом имама Хомейни вакцинация начнётся и в больницах других провинций страны. Первая партия вакцины «Спутник V» была поставлена в Тегеран 4 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законодатели РФ должны поднять вопрос о взаимном признании странами мира зарегистрированных вакцин, что позволит россиянам спокойно перемещаться по миру. Об этом говорится в обращении Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.