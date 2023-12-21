Евросоюз примет участие в операции США в Красном море Боррель: страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море

Страны-члены Евросоюза приняли решение участвовать в операции Prosperity Guardian совместно с США для защиты свободы навигации и обеспечения безопасности судов в Красном море, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с Twitter (X). По его словам, страны ЕС планируют усилить обмен информацией и расширить наличие военно-морских сил.

Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta, — написал Боррель.

Он добавил, что участие в операции подчеркнет роль ЕС в обеспечении морской безопасности. Также он подчеркнул, что Евросоюз больше не будет ограничиваться только словами, а перейдет к конкретным действиям.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, которую начали западные страны. Согласно данным, в операции задействованы США, Бахрейн, Великобритания, Канада, Испания, Франция и Сейшелы.