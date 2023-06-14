Евросоюз примет меры против Косово Евросоюз примет меры против Косово из-за неспособности обеспечить деэскалацию

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Евросоюз приостановил политические визиты высокого уровня и финансовое взаимодействие с Косово, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение принято из-за неспособности премьер-министра края обеспечить деэскалацию в сербских анклавах. Стано подчеркнул, что эти меры не являются санкциями.

Премьер Косово Альбин Курти провалил попытки деэскалации в Косово, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косово, — заявил Стано.

Обострение ситуации на севере Косово и Метохии началось 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики попытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, одержавших победу на выборах, бойкотированных правительством Сербии.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.