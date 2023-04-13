ЕС утвердил выделение €1 млрд на компенсацию поставок боеприпасов Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира для предоставления обещанных Украине боеприпасов. Эта мера позволит Евросоюзу возместить странам-членам стоимость боеприпасов, переданных Киеву из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года, — говорится в заявлении Совета ЕС.

Таким образом, с учетом предыдущих семи траншей, поддержка в рамках Европейского фонда мира достигнет €4,6 млрд.

Ранее Всемирный банк объявил о предоставлении Украине гранта на сумму $200 млн для восстановления энергетики страны. Предполагается, что сумма может увеличиться до $300 млн. Средства будут использоваться для приобретения необходимого оборудования для срочного ремонта, включая автотрансформаторы и мобильные теплогенерирующие котельные.