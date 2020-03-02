https://static.news.ru/photo/852b4a3e-5c83-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Xinhua/Global Look Press

Болгария и Греция получат необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Наш приоритет — предоставить Болгарии и Греции всю необходимую помощь для ответа на ситуацию на месте, — отметила глава Еврокомиссии.

По её словам, миграционный вызов касается всего Евросоюза, поэтому необходимо помочь Греции, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава МВД Эстонии Март Хльме заявил, что продолжающееся распространение коронавируса и новая волна беженцев с территории Турции могут привести ещё к одному миграционному кризису в Европе.