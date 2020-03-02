Болгария и Греция получат необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Наш приоритет — предоставить Болгарии и Греции всю необходимую помощь для ответа на ситуацию на месте, — отметила глава Еврокомиссии.
По её словам, миграционный вызов касается всего Евросоюза, поэтому необходимо помочь Греции,
Как писал NEWS.ru, глава МВД Эстонии Март Хльме заявил, что продолжающееся распространение коронавируса и новая волна беженцев с территории Турции могут привести ещё к одному миграционному кризису в Европе.
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