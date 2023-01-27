Евросоюз предложил лишить Белоруссию угля и золота Bloomberg: Евросоюз предложил ввести новый пакет санкций против Белоруссии

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Евросоюз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на подготовленные документы. Предполагается, что ограничения коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из стали и золота. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции в отношении Минска за «роль в конфликте на Украине».

По информации агентства, предлагаемые меры включают запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях и способны укрепить промышленный потенциал страны. Также под санкции попадут нефть, уголь, стальная продукция и золото.

Кроме того, торговые ограничения предполагается наложить на предметы роскоши, будут ограничены инвестиции и предоставление определенных услуг. Ограничительные меры направят против авиационного и энергетического секторов и «ключевых источников доходов».

Чтобы санкции были ведены в действие, необходимо одобрение всех государств-членов Евросоюза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предложении со стороны Украины подписать с Белоруссией пакт о ненападении. Он подчеркнул, что это предложение выглядит сомнительным на фоне продолжения вооружения ВСУ.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не намерены нападать на Белоруссию. По мнению президента Украины, для Киева может существовать «вызов» с белорусской территории. При этом, уточнил Зеленский, задача ВСУ на данный момент — готовиться к любым вызовам.