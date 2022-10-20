Названа доля газа, находящегося под контролем стран ЕС Bloomberg: только 10% газа в еврозоне контролируется странами ЕС

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Лишь 10% газа в еврозоне находится под контролем стран ЕС, сообщает Bloomberg. По информации агентства, остальные ресурсы находятся в руках международных торговых и энергетических компаний, которые могут свободно продавать газ тем, кто «предложит самую высокую цену». Как Европа ни старалась пополнить свои запасы на зиму, национальные правительства европейских государств практически не контролируют эти поставки, отмечают эксперты агентства.

Это означает, что внезапное похолодание в Германии может спровоцировать утечку газа у ее соседей и подорвать солидарность Европы в этом вопросе, — говорится в публикации.

Аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридмэн полагает, что европейская газовая сеть должна обеспечивать поставки газа между рынками. Тем не менее в сложившейся кризисной ситуации данная система пока что себя не оправдала, практические возможности системы не проверялись и все будет зависеть от суровости зимы, отметил эксперт.

По его мнению, если грядущая зима будет холодной, к концу марта запасы газа могут упасть ниже 10%. В таких условиях может возникнуть борьба за энергетические ресурсы в преддверии следующей зимы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%. Он пояснил, что Берлину удалось на европейском уровне достигнуть согласия о снижении потребления голубого топлива на 15%, и поблагодарил граждан за экономию энергии.