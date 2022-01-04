FT: представители ЕС потребовали допустить их к переговорам Россия — НАТО

Представители Евросоюза оказались недовольны форматом предстоящего заседания Совета Россия — НАТО, которое не предполагает участия ЕС, и потребовали допустить их до переговоров, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По их словам, Евросоюз не хочет быть нейтральным наблюдателем на переговорах о европейской безопасности.

ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать европейскую архитектуру безопасности, — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Газета отмечает, что, несмотря на желание участвовать в саммите, Евросоюз до сих пор не может согласовать текст совместной декларации НАТО — ЕС. Это связано с тем, что ряд стран настаивают на большей стратегической автономии в вопросах обороны и безопасности.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января в Брюсселе. На встрече российское дипведомство будет представлять заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ходе заседания будут рассмотрены вопросы безопасности в Европе, ситуация на востоке Украины, а также меры, связанные с взаимной транспарентностью военных НАТО и РФ.